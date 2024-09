Il suo ex sta per sposare un uomo Grande Fratello chi era il famoso fidanzato di Yulia Bruschi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Il2024 è finalmente iniziato. Ovviamente ci sono stati già i primi colpi di scena, o giù di lì. Alfonso Signorini quest’anno è affiancato da Beatrice Luzzi e Clarissa Burt. Ebbene quest’ultima ha già spoilerato quando ci sarà la finale del reality show di Canale 5. Parlando col presentatore l’attrice si è infatti lasciare sfuggire qualcosa che non si doveva sapere. “Cosa mi aspetto? – le parole della protagonista di tanti film come Caruso Pascoski e La Storia Infinita 2 – Di arrivare fino alla fine, di arrivare fino a marzo”. Dunque il GF durerà 6 mesi, a meno di variazioni al momento non prevedibili. E poi la prima ‘ship’ tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra le storie c’è anche quella di, toscana di origini cubane già vista in tv a Temptation Island e Love Island. Leggi anche: “Che coppia”.