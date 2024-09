Il governo Meloni tira la cinghia stretta sul deficit oltre le richieste Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 17 settembre 2024) La prima tappa verso la manovra è stata scritta. O almeno è stata abbozzata, perché di scritto per ora c’è ben poco, così come i dati sono del tutto carenti. Il Consiglio dei ministri ha esaminato e approvato lo schema del Piano strutturale di bilancio di medio termine, delineando un percorso prudente e responsabile, come lo definisce il ministero dell’Economia. Talmente prudente che praticamente non esiste, ancora. Il Piano strutturale di bilancio dovrebbe essere presentato alla Commissione Ue, secondo le nuove regole del Patto di stabilità, entro il 20 settembre. L’Italia non rispetterà questa scadenza, così come quasi nessun altro Stato membro. Alla fine la scadenza reale sarà quella del 15 ottobre. Per ora, intanto, in Consiglio dei ministri è stato approvato uno schema del Psb, che sarà soggetto a una revisione nei prossimi giorni.