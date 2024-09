Arriva la Superlega che può sconvolgere l’atletica | cos’è la Grand Slam Track di Michael Johnson I premi e la trattativa con Noah Lyles

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo il tentativo fallito nel calcio, quello parzialmente riuscito nel golf e quello di cui si vocifera nel tennis, ecco anche la “” delleggera. Così è già stato ribattezzato l’arrivo della, il progetto ideato dall’ex campione olimpico. Di che cosa si tratta? Una competizione professionistica tra gli atleti d’élite del panorama mondiale, che competono tra loro quattro volte all’anno in mega-eventi. Gli obiettivi? Sono quelli di qualsiasi “”: promette di rivoluzionare il mondo del, garantendo più soldi agli atleti e una visibilità maggiore per tutto il movimento, con uno spettacolo di livello globale. Per ora, ovviamente, sono solo chiacchiere. Anche se laha fissato una data per il debutto: l’aprile del 2025. Sui dettagli del primo evento, però, si sa poco o nulla.