Allerta frane sulla Faentina sospesa la circolazione dei treni tra Faenza e Marradi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 – L’alert sul sistema di monitoraggio dei sistemi franosi è scattato intorno alle 5,30 di questa mattina, martedì 17 settembre. Per questo ladeitraè stata. L’intervento dei tecnici, cominciato alle prime luci dell’alba, impedisce ai convogli di circolare. Per consentire ai pendolari di muoversi in direzione della Romagna e viceversa, sono stati attivati dei bus sostitutivi che hanno però tempi di percorrenza più lunghi a causa del traffico. Il sistema dientra in funzione quando si verifica il rischio di movimenti franosi che possono interessare la linea ferroviaria. Per precauzione tutti ivengono fermati.