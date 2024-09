Truffa del bonus facciate a Montecatini | chiesto il processo per dodici imputati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – È fissata per il 27 novembre 2024 l’udienza preliminare dove si discuterà la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura di Pistoia, nei confronti di 12 dei 29 iniziali indagati nell’indagine sulla presuntaper il. L’accusa è diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il 13 luglio del 2022, come si ricorderà, aveva portato al sequestro urgente di conti correnti e beni mobili e immobili per oltre 5 milioni di euro. Pari, secondo l’accusa, all’ammontare dei proventi ricavati dai presunti falsi crediti. Le indagini erano state condotte dalla Guardia di Finanza sotto la direzione del sostituto procuratore Leonardo De Gaudio. Vedono al centro i fratelli Cataldo e Luigi Cozza di Buggiano, soci e gestori della Coesco costruzioni srl di Pescia e difesi dallo Studio Mencarelli di Pistoia.