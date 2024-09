Sconfitta per 1-0 sul campo della Sestese Un calcio di rigore condanna il Forte Querceta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)1 REAL: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda, Belli, Berti, Mazzeo, Casati. A disp.: Soccodato, Pisaneschi, Pisaniello, Caprio, Piccini, Renieri, Sarr, Gaffarelli, Ermini. All.: Fabrizio REAL: Luci, Solimano, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini,ni, Bartolini, Panicucci, Mangiarotti, Meucci. A disp.: Pastine, Baracchini, Galli, Jendoubi, Lazzarini, Lucarelli M., Simonini, Verona, Vignali. All.: Andrea Cipolli. Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia. Marcatore: 17’ pt Casati (rig). SESTO FIORENTINOdi misura per il Real, piegato 1-0 in casa. Decide undiin avvio di gara realizzato da Casati. I versiliesi ci hanno provato a raddrizzare l’incontro ma hanno pagato a caro prezzo l’assenza al centro dell’attacco dello squalificato Micchi.