Promozione Viaccia un’altra doccia fredda Niente da fare con il San Giuliano

(Di lunedì 16 settembre 2024) San0 SAN: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni, Pasquini, Carani, Doveri, Niccolai, Di Paola, Doveri G., Benedetti. A disp. Ria, Micheletti, Susini, Nacci, Cantini, Papini, Bindi, Bellucci, Ceciarini. All. Roventini.: Biancalani, Bashkimi, Querci, Picchianti, Melani, Ferroni, Sforzi, Bini, Tomberli, Ridolfi, Rozzi. A disp. Calvani, Servillo, Michelozzi, Nocentini, Hisely, Villani, Baldi, Bellucci, Torcasso. All. Bellini. Arbitro: Poggianti di Livorno. Reti: 3’ Benedetti, 33’ Doveri. Seconda partita e seconda sconfitta per 2-0 per il, che stavolta cade sul campo del quotato San. Pronti-via e subito in vantaggio la formazione pisana con un colpo di testa di Benedetti sugli sviluppi di un corner. Gara in salita per i pratesi, che però non si perdono d’animo e provano a recuperare lucidità e trame di gioco.