Mezzo milione di studenti non finiscono la scuola dell’obbligo Ma i dati sono in calo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 15 Settembre 2024 – L'abbandono scolastico interessa 431mila persone. Il nuovo anno è iniziato da pochi giorni, ma per molti giovani i banchi diun lontano ricordo. Secondo l’ultima elaborazione compiuta dall’Ufficio studi della CGIA suEurostat e Istat, ben 431mila hanno deciso da tempo di non frequentare più lapersone in età tra i 18 e i 24 anni che nel 2023 hanno dichiarato di aver abbandonato prematuramente la; al più hanno conseguito la licenza di terza media, ma successivamente non hanno concluso nemmeno un corso di formazione professionale della durata superiore a 2 anni e in questo momento non frequentano alcun corso scolastico o formativo. Insomma,giovani che a mala pena hanno assolto l’obbligo scolastico.