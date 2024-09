Meteo ondata di maltempo e freddo sull' Italia | ecco dove Le previsioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 settembre 2024)a base degli ultimi aggiornamenti disponibili, soltanto verso la fine del mese di settembre ci sarà una maggiore stabilità atmosferica, con temperature più calde. Fino ad allora, spazio all'autunno anticipato. Nel corso della settimana appena iniziata, in particolare, l’è ostaggio di un vero e proprio ciclone, come spiegano gli esperti: piogge e temporali colpiscono molte regioni, con correnti di aria fredda. Domani, martedì 17 settembre, ilinteresserà quasi tutta la Penisola, così come mercoledì 18. Fino alla fine della settimana le temperature saranno in calo. Ma verso fine mese si ipotizza l'arrivo di un'di tempo più stabile e mite, in quella che gli esperti definiscono "estate settembrina"