Matilde Brandi a Santarcangelo per Benessere in Rosa

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 16 settembre 2024)per “ininaugura la nuova sede di “Balla & Snella” Domani, martedì 17 settembre,sarà la madrina dell’evento “in”, organizzato da “Balla & Snella” a. La showgirl, ballerina e direttrice artistica, famosa per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per essere stata una delle soubrette del “Bagaglino”, inaugurerà la nuova sede ufficiale del corso. Il percorso di: dalla danza alla TVha costruito una carriera di successo grazie alla passione e alla determinazione. Fin da bambina sognava di diventare una ballerina classica, ispirata dalla musa mitologica della danza greca, Tersicore. Dopo il diploma a Roma, la sua vita è cambiata a soli 19 anni, quando Gigi Proietti l’ha scelta per il suo show televisivo “Club ’92”.