LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa cade dal foil in gara 5 contro American Magic

(Di lunedì 16 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00 Entra correttamente nell’ultimo gate, che si invola verso la prima vittoria di questa serie di semifinali. 15:57 Comitato di regata che accorcia di molto l’ultimo lato di poppa. Soltanto 0.9 miglia nautiche la lunghezza del lato conclusivo. Purtroppo ci sono 1300 metri di ritardo per, che continua in modalità dislocante. 15:54 NOOOO!PERDE IL VOLO! IncredibileIngresso al quarto cancello altamente spettacolare con l’imbarcazione italiana che forza la virata fianco a fianco degli avversari. Per evitare la collisione gli italiani sono costretti ad eseguire una difficile manovrando dal. 15:53 Vento che sta purtroppo via via calando, ma nulla di paragonabile alla regata tra INEOS Britannia ed Alinghi. Soltanto un secondo separada. 15:51 Lato di bolina accorciato ad 1.