La Carrarese e quel sogno lungo 76 anni | la promozione in B una festa per la comunità

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per lala stagione 2023-2024 segna un momento epico poiché dopo ben 76di assenza dalla Serie B la squadra finalmente potrà giocare nella prestigiosa competizione calcistica nazionale. Laha rappresentato il punto culmine di una stagione strabiliante che si è conclusa con la vittoria nei playoff: nella finale emozionante contro il Vicenza il club toscano ha conquistato la vittoria e la. Nonostante la sua breve presenza nella Serie B del calcio italiano, fino ad ora laha avuto un impatto significativo negliimmediatamente successivi al secondo conflitto mondiale - precisamente tra il 1946 e il 1948 -. La squadra si era già qualificata per la Serie B al termine della stagione 1942-43 per meriti sportivi e aveva sfiorato unain Serie A prima che i campionati venissero interrotti dalla guerra.