Emmy 2024 | trionfano Shogun e Hacks 11 premi a The Bear

(Di lunedì 16 settembre 2024) La cerimonia degliAwards, tenutasi a Los Angeles, ha riservato alcune sorprese e conferme. La vittoria di “” come miglior serie drammatica era prevedibile, ma il trionfo di “” come miglior serie comedy ha sorpreso molti, superando “The”, che era il favorito alla vigilia.“” domina la serataLa serie ambientata nel Giappone del XVII secolo ha letteralmente sbancato, portando a casa ben 181. Tra ivinti, spiccano quelli per i protagonisti Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, rispettivamente miglior attore e attrice in una serie drammatica, oltre alo per la miglior regia.“” vince come miglior serie comedy“” ha trionfato come miglior serie comedy, battendo "The". Jean Smart ha vinto ilo come miglior attrice protagonista in una serie comedy, e la serie ha ottenuto anche ilo per la miglior sceneggiatura.