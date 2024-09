Bagno a Ripoli la Torre si aggiudica la 45esima edizione del Palio delle Contrade

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 16 settembre 2024)-Giostra della Stella, la Contrada dellasilache si è svolta sabato 14 settembre ai giardini Nano Campeggi ai Ponti. Grande la partecipazione di pubblico, nonostante il rinvio per maltempo della manifestazione, in programma tradizionalmente la seconda domenica di settembre. Ad aprire il, nel pomeriggio, la sfida tra lecon i giochi rinascimentali. A seguire, in serata, il corteo storico con figuranti, musici e sbandieratori che ha aperto la strada alla gara dei cavalieri, chiamati a centrare con la spada le stelle appese al leone, simbolo del Comune. La Giostra è stata vinta dalla Contrada il Mulino, con il cavaliere Lorenzo De Simone che ha conquistato 34 punti.