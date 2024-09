Tra San Felice e Sabaudia iniziate le riprese del western Testa o Croce?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024- Sonoin questi giorni ledi “?”, il nuovo film diretto da Matteo Zoppis e Alessio Rigo De Righi, prodotto dalla Ring Film Srl. Dopo le audizioni organizzate a fine agosto per la ricerca di comparse sul territorio provinciale, la produzione si è insediata trae SanCirceo, dove resterà per tutto il mese di settembre. Sono diverse le location individuate per girare le esterne del film, tutte comprese tra le due cittadine della costa laziale, alcune delle quali ricadenti nel Parco Nazionale del Circeo. Tra queste Pantani d’Inferno, Grotta delle Capre, il lago di Caprolace (con una possibile incursione al Lago di Fogliano), Cerasella e la piscina della Verdesca: paesaggi naturali che ben sapranno ricreare le ambientazionirichieste per la lavorazione del film.