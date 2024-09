Serena Bortone va a La7 | frecciata a Rai ed esilio forzato in radio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 15 settembre 2024) La controversia che ha travoltoha portato alla cancellazione del suo programma CheSarà su Rai3. Al centro della vicenda, una battaglia per la libertà editoriale che ha avuto pesanti ripercussioni sulla carriera della giornalista. Ora, relegata allacon il nuovo programma 5 in Condotta su2, la giornalista sembra vivere un vero e proprio purgatorio mediatico. Tutto ha avuto inizio con il caso Antonio Scurati, noto scrittore e autore del monologo previsto per il 25 aprile, giorno della Liberazione. Scurati doveva partecipare a CheSarà con una riflessione sul valore storico della ricorrenza, ma il suo intervento fu improvvisamente cancellato, suscitando l'indignazione della. La conduttrice denunciò l'accaduto sui social, alimentando una polemica che la Rai ha punito duramente.