Pattinaggio di figura | Guignard-Fabbri trionfano al Lombardia Trophy con una free dance di grande impatto

(Di domenica 15 settembre 2024) Per l’ottava volta consecutiva Charlène-Marcohanno vinto il2024, competizione internazionale didiche di norma apre la stagione per ciò che concerne la massima categoria. Il binomio delle meraviglie azzurro ha come sempre incantato il pubblico accorso al centro sportivo IceLab di Bergamo, proponendo unprogram molto particolare, lontano dall’abituale zona di comfort. Sulle musiche elettroniche e robotiche firmate da Robotboys e Sebastian Tellier gli allievi di Barbara Fusar Poli si sono spinti in un territorio molto fascinoso, forse uno dei più interessanti della loro carriera, impreziosito dalla solita eccezionale maestria in tutti gli elementi.