Malore fatale al lavoro Addio Cossi fondo il Cts

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024)al, muore all’ospedale di Torrette. Non ce l’ha fatta Simeone Cossì, agente di viaggio molto conosciuto in città per la sua lunga carriera nel settore che, negli anni ‘80, l’ha visto assieme a due colleghi avviare il Cts (Centro turistico studentesco). La sede era in via XXIX Settembre e dove generazioni di anconetani, giovani soprattutto, hanno prenotato vacanze e viaggi. Un vero e proprio pioniere di un nuovo modo modo di fare l’agente turistico rispetto ai canoni ancora in vigore in quegli anni. Una notizia che ha scosso la città dove Simeone (tutti lo conoscevano prettamente per il nome)viveva e lavorava. Ilappunto, dove appunto si trovava, in una delle sedi del gruppo per cui operava, in via Matteotti. Venerdì mattina ilimprovviso che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi del 118. Il 60enne era andato in arresto cardiaco.