Luca Salvadori dai campioni del Motomondiale a Jovanotti | lacrime per il pilota milanese morto in Germania

(Di domenica 15 settembre 2024) La morte di, ilvittima di un incidente nelle prove di qualifica di una gara in, ha scosso il mondo del motociclismo internazionale. Dalle piccole scuderie alle grandi case della Moto Gp, è un susseguirsi di messaggi cordoglio per la scomparsa deldi Supebike seguitissimo sui social media. E da qui, con un semplice “Senza parole”, Checco Bagnaia, commenta la foto scattata cone postata su Instagram all’indomani della tragedia sulla pista di Frohburg. "Rest in peace" scrive invece Jorge Martin e anche il campione Marc Marquez gli dedicato un pensiero, come il fratello Alex, e ancora Fabio Quartararo, Loris Capirossi e Max Biaggi. Messaggi di condoglianze alla famiglia sono arrivate anche da Yamaha e Aprilia. Non solo l’ambiente delle due ruote è in lutto: il papà diè un noto manager e produttore musicale.