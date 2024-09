Limitare le armi per Kyiv non è strategia è tattica dannosa Parla Nones

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 15 settembre 2024) Storicamente la politica estera italiana ha sempre avuto una significativa dose di ambiguità. Ne sono testimonianza i repentini cambi di alleanze, i ripetuti distinguo nel quadro delle iniziative condivise con alleati e partner, la fantasiosa terminologia per indicare le nostre posizioni politiche, militari e diplomatiche in modo da dire e non dire, fare e non fare (famosa la “non belligeranza” mussoliniana per giustificare per quasi un anno il mancato rispetto del Patto d’Acciaio con la Germania e, in questi ultimi decenni, le “missioni di pace” per non allarmare la nostra opinione pubblica, contribuendo ad impedire la diffusione nel nostro Paese di una cultura della sicurezza e difesa).