L’alluvione di Senigallia Mattia morto a 8 anni ora rivive in un fumetto I genitori | è un supereroe

(Di domenica 15 settembre 2024)Luconi vive, vive ancora. Non quaggiù, su questa terra, dalla quale è volato via ormai duefa in una notte nera di tregenda. Ma lassù, in cielo, in un paradiso di prati popolato di gattini parlanti, dove il fiume che l’ha strappato alla madre in un abbraccio di morte borbotta limpido e mansueto. Vive negli occhi, nei battiti e nei respiri del papà Tiziano Luconi e della mamma Maria Silvia Mereu. Vivrà nella mano e nella matita di Veronica Janise Conti, firma delche ha per protagonista la più piccola e indifesa delle tredici vittime che la piena di Misa e Nevola portò via con sé neldelle Marche, il 15 settembre 2022.