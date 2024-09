Controlli antidroga a Roma | 14 arresti e centinaia di dosi sequestrate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024)dal centro storico alle periferie I Carabinieri del Comando Provinciale di, in collaborazione con la Procura, hanno effettuato una serie diche hanno portato all’arresto di 14 persone e al sequestro dididi sostanze stupefacenti. Le operazioni si sono svolte dal centro storico fino alle periferie della Capitale. Sequestri nel centro storico Nel cuore di, i Carabinieri della Stazione di Piazza Farnese hanno arrestato un 28enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti. L’uomo è stato fermato nei pressi della caserma di Piazza Trinità dei Pellegrini con atteggiamento sospetto. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 12di hashish, nascoste negli indumenti intimi. In via Trionfale, i militari della CompagniaCentro hanno arrestato dueni di 50 e 71 anni, già noti alle forze dell’ordine.