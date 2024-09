Ucraina | Misericordie mostrano ambulanza crivellata dai russi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Firenze 14 settembre 2024 - Un'di colpi dall'esercito russo nella regione di Kharkiv, in, sarà esposta a Firenze per ricordare gli orrori della guerra e raccogliere fondi per un mezzo di soccorso da inviare in. Una immagine, come si può vedere dalla foto, molto potente, che mostra ancora una volta e con concretezza cosa significa la guerra e quali conseguenze può portare. L'iniziativa, preceduta da un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del conflitto, si terrà lunedì 16 settembre (ore 10) in piazza della Signoria ed è promossa dal coordinamento dellefiorentine.