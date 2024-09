Scuola una rivoluzione didattica Il progetto? Via i compiti a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Fucecchio, 14 settembre 2024 – Innovazione. E’ un anno scolastico di novità per laprimaria Primo Maggio di Galleno. Riparte il’Frammenti’, promosso da Comitato Francigena Galleno, Sporting Galleno e Lovet e il Lupo in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo di Fucecchio. Ilprevede, per due pomeriggi a settimana, le attività di supporto scolastico e quelle legate alle attività statutarie, così da favorire la socialità fra i bambini. Quest’anno, inoltre, ilsarà aperto anche ad altri soggetti, quali genitori e associazioni.