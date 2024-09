Roma sotto l’acqua | allagamenti e strade bloccate È il caos

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Rom è stata nuovamente colpita da un forte temporale che ha provocato notevoli disagi e danni durante la notte tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre. L‘allerta meteo gialla, diramata il giorno prima, ha trovato conferma conallagate, tombini intasati, alberi caduti, mezzi pubblici in tilt e traffico paralizzato in diverse zone di. La situazione non ha risparmiato neanche le aree costiere, dove le mareggiate hanno colpito Ostia, causando danni agli stabilimenti balneari e alle attività lungo la spiaggia. Disagi per i pendolari Il maltempo ha interrotto la circolazione ferroviaria su alcune linee chiave. Due alberi caduti sui binari hanno bloccato i treni verso, causando disagi ai pendolari. Sulla linea Fl8, che collegaa Nettuno, molte corse sono state irregolari già dalle 5 del mattino a causa di un albero caduto tra le stazioni di Padiglione e Aprilia.