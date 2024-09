Parigi che soddisfazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Domenica 8 settembre emozionante cerimonia di chiusura, allo Stade de France è stata ammainata la bandiera dei Giochi di2024. Lo stendardo paraolimpico volerà oltre Oceano per il prossimo appuntamento di Los Angeles 2028. Allo spettacolo finale presente anche il campionissimo fabrianese Giorgio Farroni che, dopo aver ottenuto splenditi risultati nel paraciclismo (quarto alla crono per soli pochi secondi giù dal podio e ottavo in linea) ha terminato con successo alla sua sesta edizione dei giochi. Giorgio ha fatto una stagione indimenticabile e solo alla fine perché risultato il più forte della sua categoria e visti i risultati ottenuti è stato aggregato alla nazionale.