Maradona leader in campo e fuori Il retroscena | Chi è un fuoriclasse non ha bisogno di ostentare

(Di sabato 14 settembre 2024) L’ex calciatore dell’Inter svela comeinfluenzò i tifosi e i compagni di squadra con la sua abilità comunicativa e il suo carisma. In un’intervista esclusiva rilasciata al Giornale.it, Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter e testimone privilegiato delle glorie calcistiche degli anni ’80 e ’90, ha svelato unaffascinante su Diego Armando. Le sue parole offrono uno sguardo inedito sulla personalità e sul ruolo del leggendario calciatore argentino, sia dentro chedal. Ferri, che ha avuto l’opportunità di osservare da vicinodurante la sua carriera, ha messo in luce l’abilità comunicativa e il carisma del Pibe de Oro. “non era solo un fenomeno in, ma anche un maestro della comunicazione”, ha dichiarato Ferri.