Maltempo alluvione tremenda | Dobbiamo fermare tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilin Austria non accenna a diminuire e le autorità locali parlano già di una possibile ‘centenaria’. L’intensificazione delle piogge e delle nevicate sta causando gravi disagi in diverse regioni, con inondazioni, interruzioni di corrente, evacuazioni e strade bloccate. La situazione è talmente critica che il cancelliere Karl Nehammer ha sospeso la campagna elettorale in vista delle elezioni nazionali del 29 settembre, e non si esclude un possibile rinvio della consultazione elettorale.Leggi anche: Incendio a Milano: muore un 70enne carbonizzato, gravi danni ad altre abitazioni Prime evacuazioni e interventi di emergenza Nella Bassa Austria, particolarmente colpita dall’esondazione del Danubio, si registrano le prime evacuazioni. A Hadersdorf am Kamp, la popolazione locale sta cercando di contenere l’avanzata dell’acqua preparando sacchi di sabbia.