LIVE Ciclismo femminile Europei 2024 in DIRETTA | la spagnola Benito in testa a 80 km dal traguardo il gruppo controlla

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Sale a 40? il margine di vantaggio disul. 15.43 80 km al. 15.41ora vanta un margine di una ventina di secondi sul resto della compagnia. 15.38 Si stanno ricomponendo le due frazioni del. 15.35 Attacco nelle zone nobili del. Prova a uscire allo scoperto Mireia(Spagna). 15.33 Sempre a tirare ille neerlandesi, dietro il troncone di Guazzini paga una ventina di secondi. 15.31 Guazzini è nella seconda parte del, che comunque non è lontana dalle migliori. Inizia il terzo tratto di pavé, Op de Kriezel, lungo circa un chilometro e mezzo. 15.30 Si spacca ilin due tronconi. 15.29 E Noskova viene ripresa in questo momento a 90 chilometri dal. Intanto è un po’ indietro Vittoria Guazzini, possibile un problema meccanico. 15.