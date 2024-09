Intervista al cast maschile de Il tempo è ancora nostro

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Durante la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia abbiamo avuto la possibilità di incontrare ildel film “Il”. Ecco la trascrizione dell’fatta in un bel pomeriggio di sole con il regista Maurizio Matteo Merli, e gli attori Ascanio Pacelli, Andrea Rocanto e Miguel Gobbo Diaz. D- Abbiamo praticamente quasi tutto ilal completo. Allora, raccontatemi un po’ questo film. Chi comincia? Partiamo dal regista Com’è stato lavorare con lui? Con Andrea. R- Dovresti chiedere com’è stato per Andrea lavorare con me visto che comunque Andrea è un mostro sacro delmestiere. Lo sto lisciando per il prossimo perché mi ha promesso uno sconto sul compenso. A parte gli scherzi, è stato un piacere. Ci conosciamo anche perché abbiamo lavorato insieme come attori.