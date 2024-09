Infermieri l’elezione dell’Ordine di Firenze-Pistoia Ecco la lista Costruire Insieme | Sì al gioco di squadra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Si chiama “” perché i suoi membri credono che faredisia l’unica strada per far sentire la voce deglie deglipediatrici. È questo il nome dellacomposta da 32 candidati che si sono raccolti attorno al presidente uscente David Nucci in vista delle elezioni degli organi direttividelle professionistiche interprovincialeper il quadriennio 2025-2028. Le votazioni si terranno dal 20 al 22 settembre. Nucci, infermiere pistoiese, dopo aver guidato l’Ordine nei due ultimi anni e mezzo, si ricandida con l’obiettivo di portare in primo piano il tema dell’stica, con le sue necessità, le urgenze, le prospettive.