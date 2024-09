Furto di farfalle l’incubo è finito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "Siamo contenti che siaquesto incubo. Il dottor Luigi Ferrari riprenderà il prima possibile a lavorare qui da noi, tanti pazienti lo stanno aspettando". Così Carlotta Caffagni, responsabile del Poliambulatorio Privato San Michele (Reggio Emilia), e il direttore sanitario Giovanni Baldi commentano il rientro in Italia del medico modenese arrestato in Sri Lanka per tentato contrabbando diassieme al figlio. I due erano stati arrestati il 9 maggio scorso al termine di un’escursione nel parco naturale di Yala dove avrebbero catturato numerosi insetti, in particolare di. Ma all’uscita dal parco, sono stati fermati dai ranger per la tutela della fauna selvatica che si sono insospettiti di alcune luci blu e viola delle quali era in possesso Ferrari, grande appassionato di entomologia.