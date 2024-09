Coppa Davis l’Argentina batte la Finlandia per 3-0 e si qualifica ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)siaidi. Dopo essersi rimessa in piedindo la Gran Bretagna, i sudamericani sono riusciti ad avere la meglio per 3-0 sullanel tie odierno: la selezione guidata da Guillermo Coria ottiene così la seconda vittoria e centra l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta. In caso di vittoria per 3-0 della Gran Bretagna sul Canada gli argentini saranno primi, altrimenti saranno secondi. Tutto si risolve già con i due singolari, che però regalano più emozioni di quanto ci si aspettasse. Tomas Martin Etcheverry parte pianissimo contro Eero Vasa, numero 703 delle classifiche mondiali, ritrovandosi sotto per 3-0 e rischiando anche il doppio break. Invece, dopo aver fatto passare la tempesta, è riuscito a rimettere le cose a posto chiudendo con il punteggio di 7-6 6-3.