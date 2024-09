Cinema | la stagione riparte con Limonov Speak No Evil e Linda e il pollo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 14 settembre 2024) La trasposizionetografica di un romanzo e un personaggio cult, controverso e in esilio, lo scrittore EduardIl remake di un thriller danese con James McAvoy in versione finto amico affabile, che nasconde altri mille volti Infine, un cartone animato sorprendente e da non perdere sul grande schermo. Sono per noi i tre film pi√Ļ interessanti attualmente in sala:di Kirill Serebrennikov con Ben Whishaw,No‚Äď Non parlare con gli sconosciuti di James Watkins e l‚Äôanimazione d‚Äôautoree ildi S√©bastien Laudenbach e Chiara Malta.