Astro Bot è il platform più venduto al lancio degli ultimi 10 anni in UK al di fuori di Super Mario

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 14 settembre 2024) Christopher Dring ha condiviso delle nuove informazioni in merito alle vendite diBot, affermando che il nuovo gioco di Team Asobi è riuscito in realtà a realizzare delle vendite ottime in UK,ando le vendite realizzate damolto importanti ed iconici, come Sonic e Crash. L’esclusiva PS5 è stata inoltre in grado di imporsi come ilpiù10al didi. Il giornalista di GameIndustry ha deciso sostanzialmente di rettificare le informazioni condivise in precedenza, quando aveva parlato di vendite deludenti in formato fisico in UK nella settimana del, indicando un debutto non propriamente positivo nel Regno Unito.