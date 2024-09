Scarlet Witch | un nuovo rapporto confermerebbe i piani per un film in solitaria

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024): unper uninÈ da qualche anno che si parla di unsolista sucon Elisabeth Olsen e ora, forse, abbiamo finalmente la conferma che i Marvel Studios stanno effettivamente sviluppando unche darà al personaggio i riflettori che merita. Anche se gli addetti ai lavori non hanno ancora fatto i conti, undi Production Weekly afferma che unsulla Strega Scarlatta è in lavorazione e che si punta a un’uscita nel 2026. Gli scrittori di WandaVision e Agatha All Along Jac Schaeffer e Megan McDonnell starebbero lavorando alla sceneggiatura.