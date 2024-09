Pediatri | ‘aumentano zanzare e zecche e sale rischio per bambini’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024)perI cambiamenti climatici stanno modificando l’ecosistema delle malattie trasmesse da vettori come, con un impatto crescente sulla salute dei bambini. La Società italiana dia (Sip) lancia l’allarme e propone una serie di raccomandazioni per proteggere i più piccoli. Una zanzara tigre -Ansa- Notizie.comSecondo il recente rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), si prevede un aumento delle temperature medie annuali in Europa tra i 2 e i 7 gradi centigradi entro il 2100. Questa variazione climatica, unitamente alla globalizzazione e alle modifiche nelle precipitazioni, favorisce la diffusione di agenti patogeni veicolati da insetti come