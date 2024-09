Milan e Inter no a WeBuild per la ristrutturazione di San Siro | idea stadio nella stessa area

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Chiare ed evidenti le indicazioni che vengono fuori dall’incontro avvenuto quest’oggi presso Palazzo Marino in merito al futuro delloSan. Presenti i due amministratori delegati di, Giorgio Furlani e Alessandro Antonelli, i manager di Oaktree Katherine Ralph e Carlo Ligori, oltre al sindaco Giuseppe Sala.hanno espresso il loro no riguardo il progetto diriguardante ladi San. “Le società hanno detto no alladi Sanproposta da– ha raccontato il sindaco Sala – Torna così il progetto di un nuovoaccanto al Meazza“. Secondo i due club i soldi necessari per i lavori di ammodernamento di Sansono molti di più rispetto a quelli ipotizzati dallo studio di. Il, dal canto suo, continua parallelamente a vagliare l’ipotesi di un nuovoa San Donato.