In coda all’alba per il nuovo medico interviene la protezione civile

(Di venerdì 13 settembre 2024) Porto Recanati, 13 settembre 2024 – ??Code e proteste dentro al poliambulatorio in piazza del Borgo di Porto Recanati, dove ieri mattina ci sono state centinaia di persone in fila e accalcate per ore. Il motivo è semplice: pochi giorni fa è andato in pensione lo storicodi base Carlo Siniscalchi. E per questo in tanti si sono recati là per iscriversi nella lista dei mutuati del dottor Francesco Puglia, l’unico al momento disponibile. Tuttavia molti portorecanatesi hanno aspettato a lungo e invano il proprio turno, vista la marea di gente che era andata al poliambulatorio per lo stesso motivo. Tant’è che il Comune ha dovuto chiamare sul posto una dirigente dell’Ast di Macerata, e allo stesso tempo sono arrivati due volontari dellaper assistere le persone ammassate nella sala d’attesa. Ma il malumore dei cittadini rimane alto, per via del disservizio.