Europei di Ciclismo su Strada splendida Italia degli Under 23 | Gasparrini è bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024) Limburgo, 13 settembre 2024 – E’ ancora podio per l’aglidisu. E stavolta a conquistare una medaglia è la categoria giovanile23. Lo fa unaEleonora Camilla, che mette al collo il. Dimostra tutto il suo talento l’Azzurra, che fa podio con l’olandese Sofie van Rooijen (oro) davanti alla connazionale Scarlett Souren (argento). Come riporta feder.it, l’Azzurra dichiara: “Sono molto contenta per questa medaglia perchè posso dire che non era proprio il percorso perfetto per le mie caratteristiche, un po’ troppo piatto. Sapevo di potermi giocare le mie carte e che i Paesi Bassi erano una squadra molto forte. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, correndo unite e nel finale le mie compagne sono state molto brave. Ringrazio per questo la squadra e tutto lo staff.