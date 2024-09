Da antidiabetico a cura per dimagrire sempre più popolare come funziona Ozempic

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - Natiantidiabetici, ormai vengono usati anche perre l'obesità. Spesso anche in modo improprio, quando non ce ne sarebbe bisogno,la modella Lottie Moss, sorella minore della più famosa Kate Moss, ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver assunto alte dosi di* - il primo di questi medicinali - che le hanno provocato convulsioni, un attacco epilettico e grave disidratazione. Mano e quali sono i rischi legati all'assunzione dei nuovi farmaci per- si legge sul sito dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs - è il nome commerciale della semaglutide sviluppata dall'azienda farmaceutica danese Novo Nordisk. Da qualche tempo è finito alla ribalta sui social, e non solo,medicinale 'miracoloso' per perdere chili di troppo.