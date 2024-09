Comportamenti sospetti Le segnalazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un comportamento certamente sospetto. Tra le 23.30 e le 24 in via Diaccio, tra l’incrocio con la Provinciale e lo stadio, diverse persone hanno osservato due persone su uno scooter con lampadina fissata sulla testa, così sembrava, magari stavano indossando quei caschetti che hanno la lucina incorporata. Questi soggetti, secondo le testimonianze, si sono fermati davanti ad alcuni cancelli che delimitano le proprietà delle abitazioni. Successivamente, dopo questa ispezione accurata, quasi dei sopralluoghi, si sono spostati in un parcheggio e sono stati raggiunti da una persona in bicicletta. Cosa volessero fare non si sa. Ma a quell’ora e in quelle circostanze un pizzico di preoccupazione questo tipo di atteggiamento lo provoca. Tutto poi può essere.