Classifica Coppa Davis | cosa deve fare l’Italia col Belgio per qualificarsi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Fino a questo momento, dopo le prime tre giornate della fase a gironi della2024, il gruppo A si è rivelato di gran lunga il raggruppamento più equilibrato dei quattro. Tutti i tie sono terminati 2-1 ed il doppio non è stato decisivo per l’esito del confronto solamente in Italia-Brasile di mercoledì (ma la vittoria nel secondo singolare di Matteo Arnaldi su Thiago Monteiro è arrivata in volata dopo quasi 3 ore e 40 minuti di battaglia). Grande attesa dunque per la sfida odierna tra gli Azzurri ed il, entrambi a punteggio pieno dopo aver vinto al debutto sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.