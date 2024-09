Attacco su una scuola a Gaza lsraele | Tre membri staff Unrwa erano di Hamas

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) La caccia adnella Striscia diprovoca nuove vittime a Nuseirat e conseguente indignazione internazionale, anche se Israele parla di «operazione mirata» e accusa i terroristi di usare strutture civili per scopi militari, sottolineando che tra i 18 morti almeno la metà sono combattenti del gruppo islamista. Le Forze armate israeliane annunciano invece senza esitazioni non solo di aver smantellato la brigata Rafah a, ma anche di aver eseguito ieri due raid con droni sulla Siria meridionale, uccidendo almeno due terroristi. Tra le 18 vittime colpite a morte nel raid israeliano su unache ospita 12mila sfollati nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia, almeno seidellodell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, l’, come hanno annunciato le Nazioni Unite.