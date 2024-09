Allerta meteo in 13 regioni | temporali e venti di burrasca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le previsioninon promettono niente di buono per l’Italia nelle prossime ore. Venerdì 13 settembre il ciclone autunnale si sta spostando al Centro e al Sud, portando con sé pioggia e vento forte. È stata dunque emanata un’gialla in 13.Leggi anche:, previsioni per domenica 8 settembre: l’Italia divisa in due tra caldo e maltempo Le 13ingialla Per quanto riguarda il Nord, precipitazioni piovose sono attese in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Al Centro-Sud, invece, la situazione è più complessa:gialla da Emilia Romagna a Marche, da Umbria a Lazio, da Abruzzo a Molise, da Basilicata a Puglia, da Calabria a Sicilia. Considerando il rischio idrogeologico, all’elenco si aggiunge anche la Campania.