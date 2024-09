Uno di noi | la spiegazione del finale del film con Kevin Costner

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024) Uno di noi: ladeldelconAll’apparenza, Uno di noi (Let Him Go) di Thomas Bezucha è una storia lenta e metodica sul tentativo di una coppia di salvare il nipote da una famiglia poco raccomandabile nelle Badlands del North Dakota. George e Margaret Blackeledge, interpretati magistralmente dae Diane Lane, passano gran parte dell’adattamento del romanzo di Larry Watson del 2013 a cercare di superare la morte del figlio avvenuta anni prima e a fare i conti con la possibilità di non rivedere mai più il nipote, portando a unintenso e soddisfacente che lascia molto all’interpretazione.