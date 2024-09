Salvini | Finalmente il carcere per le borseggiatrici incinte

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA – “ilper leche rubano sfruttando bimbi piccoli o gravidanza: chi sbaglia paga, dalle parole ai fatti!”. Così sui suoi canali social il vice premier e segretario della Lega, Matteo(foto). L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato l’articolo 15 del ddl sicurezza che rende facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della pena per le donne in gravidanza e le madri con figli sotto l’anno. Bocciati gli emendamenti delle opposizioni, approvato quello dei relatori che prevede che ogni anno il governo presenti una relazione sulla attuazione delle misure cautelari nei confronti delle donnee delle madri con figli di età inferiore a tre anni.