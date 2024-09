Ripresa sbagliata pesano le assenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una partita dai due volti quella dell’Unahotels. E il primo a sottolinearlo è coach Dimitris Priftis nel commento di fine gara: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo – esordisce il tecnico greco – dove abbiamo fatto davvero buone cose. Nella seconda parte del match invece è successo l’opposto, e abbiamo fatto il contrario di quel che dovevamo fare. Detto questo, anche se da fuori può essere difficile da comprendere, è una situazione normale; considerando anche che ancora non ci stiamo allenando al completo, e sentiamo molto il problema di non avere, per ora, nessun numero 4 di ruolo che può giocare. In questa situazione – aggiunge l’allenatore della Pallacanestro Reggiana – abbiamo dovuto giocare spesso con Gombauld da ala forte, che non lo è, e in più le rotazioni tra lui e Faye, in posizione di centro, non sono ideali. Anche Grant è costretto a giocare fuori posizione.