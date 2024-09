Milan Gerry Cardinale presente a San Siro per la partita col Venezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024)saràa Sansabato sera per seguire la, delicatissima per il suoche non ha ancora vinto, contro il. Il numero uno di RedBird sarà al fianco dei rossoneri e proverà a supportare la squadra, Fonseca e tutto l’ambiente. Il patron del “Diavolo” si trova in Europa per affari e non vuole mancare allo stadio. Era già statoall’Olimpico per il pareggio contro la Lazio e come riferisce la Gazzetta dello Sport, bisserà anche contro i lagunari. Ancora da capire se si tratterrà in Italia fino a martedì e se seguirà dal vivo anche ladi Champions League contro il Liverpool.a Sanper lacolSportFace.