Meteo | oggi finisce l’estate Il ciclone freddo autunnale porterà anche la neve Le zone coinvolte

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Dopo anni in cui ci eravamo abituati a un’estate infinita, che si allungava a tutto settembre (se non a ottobre), il 2024 vede invece un collasso improvviso della stagione calda prima della metà del mese., 12 settembre, con un blitzdi aria artica annunciato da giorni: si apre una fase di stampoche riguarderà diversi giorni.5 o 6 gradi di minima in pianura Ilpolaresull'Italia piogge, vento econ un crollo delle temperature che proseguirà domani. "Con il cielo tersodi notte, il termometro scenderà fino a valori bassissimi per il periodo: specie al Nord, non sono escluse minime di 5-6 gradi in Pianura Padana" annuncia Andrea Garbinato del sito il